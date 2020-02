Veaux

Vers une année 2020 plus favorable ?

réservé aux abonnés

6 h

« L’année 2020 démarre sur des prix qui sont dans les moyennes annuelles », calcule FranceAgriMer. © Cédric Faimali/GFA

Le marché du veau de boucherie, très encombré depuis plus d’un an, a connu une crise historique, entraînant dans son sillage celui des veaux nourrissons. Au vu de la reprise d’activité à la fin de 2019, les prévisions pour l’année 2020 s’annoncent plus clémentes.