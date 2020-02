pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le prix du lait payé aux producteurs européens en décembre 2019, hors Grande Bretagne, s’est établi à 356 €/1 000 litres pour le deuxième mois consécutif. Le mois de janvier 2020 devrait voir se poursuivre cette tendance, projette la Commission européenne.

> À lire aussi : Prix du lait, Savencia fait deux fois mieux que Lactalis et Sodiaal (06/02/2020)

Le prix français parmi les plus hauts en Europe

Sur les principaux bassins de production européens, la France et l’Italie mènent la danse avec des prix respectifs évalués à 368 €/1 000 litres et 387 €/1 000 litres en décembre dernier. L’Irlande et les Pays-Bas suivent avec 365 €/1 000 litres. De leur côté, les producteurs laitiers allemands ont en moyenne perçu 353 €/1 000 litres fin 2019.

Les plus hautes valeurs observées le sont à Chypre (585 €/1 000 litres), Malte (524 €/1 000 litres), en Grèce et en Finlande (390 €/1 000 litres). À l’inverse, le Portugal et la Lettonie ferment la marche, avec un prix en deçà des 310 €/1 000 litres.

Sur le marché européen des produits laitiers, la tendance est également à la stabilisation des cours. Le beurre se cale autour de 3 620 €/tonne depuis août 2019. La croissance du tarif de la poudre maigre marque le pas en ce début d’année 2020. Sa cotation s’établit à 2 610 €/tonne au 12 février 2020.

> À lire aussi : Observatoire, le prix du lait bio à la loupe (11/02/2020)