Statu quo pour la paie de lait moyenne des éleveurs européens en avril, par rapport à mars. À 343,40 €/t, elle affiche toutefois une progression de 16,80 € par rapport à avril 2018, et de 11,70 € par rapport à avril 2017.

Parmi les principaux pays producteurs, le prix du lait atteint en moyenne à 344,90 €/t en Allemagne (+5 % sur un an), 360 €/t aux Pays-Bas (+4 %), et 316,60 €/t en Irlande. Pour mai, la Commission européenne anticipe un prix moyen de 341,10 €/t, soit un sensible recul de 0,7 %.

En France, le prix moyen du lait s’affiche à 356,60 €/t en avril 2019, en hausse de 21,20 € par rapport à mars et de 27,60 € par rapport à avril 2018. Pour rappel, il s’agit du prix moyen payé aux producteurs, comprenant les laits conventionnel, bio et AOP.

Des marchés équilibrés

Du côté des ingrédients laitiers, le cours européen de la poudre de lait écrémé continue sa progression quasi continue depuis novembre 2018 et dépasse 2 000 €/t depuis la mi-mai. La cotation du 26 mai 2019 atteint 2 040 €/t, soit un bond de 40 % sur un an glissant.

À l’inverse, l’heure est à l’accalmie sur le marché du beurre. Le cours se maintient aux environs de 4 200 €/t depuis le début de mars 2019. Le 26 mai dernier, il se repliait à 4 110 €/t, soit une chute de 27 % par rapport à mai 2018.

S’agissant des fromages, la stabilité prévaut ces dernières semaines et les prix se maintiennent au-dessus de 3 000 €/t. À la dernière cotation, les cours européens de l’édam et du gouda progressent respectivement de 5 % et 4 % sur un an glissant, tandis que celui du cheddar se replie de 6 %.