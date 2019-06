UE/Mercosur

« Un contingent d’importation de 70 000 t de viande bovine est sur la table »

Pierre Chabrol, chef du bureau de la politique commerciale à la direction générale du Trésor (ministère de l’Économie et des Finances), le 6 juin 2019 à Paris. © V. Guyot/GFA

Selon Pierre Chabrol, chef du bureau de la politique commerciale à la direction générale du Trésor (ministère de l’Économie et des Finances), « le gouvernement brésilien se montre désormais plus souple, plus ouvert, et enclin à certaines concessions ».