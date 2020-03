Bien qu’amputée d’une épreuve, le Trophée national des lycées agricoles (TNLA) reste porté par le dynamisme et l’enthousiasme des étudiants. Un moment fort du Salon international de l’agriculture.

Le dix-neuvième Trophée national des lycées agricoles (TNLA) au Salon international de l’agriculture s’est terminé en queue de poisson. Samedi, le 29 février 2020, à 15h30, alors que les élèves se préparaient à entamer la dernière épreuve, celle de la présentation sur le grand ring du parc des expositions à Paris. C’est la plus importante et la plus difficile épreuve du trophée, le ministre de la Santé annonçait la fermeture du salon pour le soir même à 19h00.

Immense déception pour les étudiants

Impossible de terminer cette épreuve qui devait se poursuivre le dimanche matin afin que les 51 lycées en compétition puissent se succéder sur le grand ring. Les organisateurs ont donc décidé de l’annuler. Immense déception pour les étudiants qui ont travaillé plusieurs mois avant de maîtriser cette présentation de leur animal, de leur lycée et de leur région, en français et dans une langue étrangère, le tout avec un effort de mise en scène. Elle est souvent déterminante dans le classement final.

Il ne restait que quelques heures pour organiser une remise des trophées. Les lauréats ont donc été évalués sur cinq épreuves : l’affiche illustrant le thème du salon, l’animation du compte Instagram, la manipulation d’un bovin en toute sécurité, la décoration et l’animation de la stalle, et le comportement sur le salon. C’est le lycée professionnel agricole Louis Mallet de Saint-Flour (Cantal) qui a été sacré grand champion du TNLA. Notons au passage qu’il avait accédé à la première place de sa section en 2019, mais avec une autre équipe.

Le lycée professionnel agricole de Saint-Lô There, dans la Manche décroche le premier prix de la deuxième section laitière. © Cédric Faimali/GFA

Le lycée agricole Edgar Pisani de Tulle-Naves (Corrèze) remporte le premier prix de la troisième section race allaitante. © Cédric Faimali/GFA

Le lycée de Pamiers (Ariège) gagne le premier prix de la première section laitière. © C. Faimali/GFA

L’édition de 2020 avait voulu mettre à l’honneur les lycées étrangers candidats. Une section leur avait même été réservée. Pour la première fois, deux établissements chinois devaient être présents à Paris, accueillis par deux lycées français : Le Robillard (Calvados) et le Campus des Sicaudières (Deux Sèvres). La crise sanitaire en Chine a ruiné cette ambition.

Le plaisir a été d’accueillir pour la première fois un établissement de la Côte-d’Ivoire : l’école de spécialisation en élevage de Bingerville et ses quatre étudiants qui ont participé aux épreuves, accompagnés par le lycée de Vire (Calvados).