pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

« L’ourson Douillous est en sécurité », se félicite dans son communiqué publié mercredi l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui précise que l’animal a été aperçu par un agriculteur alors qu’il « s’approchait d’une cage avec appât, disposée par les agents de l’ONCFS ».

L’agriculteur a signalé la présence du jeune plantigrade, rattrapé par les agents de l’office « après une course-poursuite à travers champs ». L’ourson, âgé d’environ 5 mois, non sevré, avait été capturé le 10 juin alors qu’il errait sans sa mère à proximité des habitations du village pyrénéen de Couflens (Ariège), proche de la frontière avec l’Espagne. L’examen clinique de l’ourson, prénommé Douillous en raison du lieu-dit de son sauvetage, avait montré qu’il s’agissait d’un mâle de 8,25 kg, né au cours de l’hiver, selon l’ONCFS.

Ara sí! Ja tenim les primeres imatges de dos germans #osbru jugant a la neu després del període d'hibernació. Es tracta d'exemplars de 2 o 3 anys. Les nostres càmeres els han enxampat així de divertits aquest mes d'abril en un dels boscos pirinencs. pic.twitter.com/0wuMbqodhD — PirosLife (@PirosLife) 29 avril 2019

Anémié et dénutri, mais sans aucune blessure ni symptômes cliniques négatifs (fièvre, essoufflement, prostration), son état de faiblesse ne lui permettait plus de se déplacer correctement. Le 12 juin, il avait été placé dans le Tarn chez un « capacitaire ursidés » — un particulier possédant une autorisation administrative pour détenir des animaux sauvages — afin d’être réalimenté et remis en état pour retrouver son milieu naturel.

Mais Douillous s’était échappé dans la nuit de dimanche à lundi de son enclos sur la commune de Saint-Pierre de Trivisy, à une quarantaine de kilomètres au sud-est d’Albi. Depuis, une course contre la montre s’était engagée car selon un agent préfectoral, l’ourson, « encore très faible », avait très peu de chance de survie « s’il n’est pas retrouvé dans les prochaines heures ». Un appel à témoin et des recherches avaient été lancés pour retrouver l’ourson qui ne présentait « aucun danger pour l’être humain » selon la préfecture du Tarn.

Selon l’ONCFS, une cinquantaine d’ours vivent dans le massif pyrénéen avec une concentration d’individus dans l’ouest de l’Ariège, à l’endroit même où l’ourson a été sauvé.