Suicide

Un réseau de sentinelles contre le mal-être des éleveurs

Détecter et alerter. Voilà le rôle du futur réseau national des Agri-sentinelles, composé des techniciens et conseillers volontaires. Ils seront formés pour détecter et réagir face à une personne en détresse, et l’aiguiller vers les personnes-ressources de son secteur. Le suicide concernerait 150 agriculteurs chaque année, selon l’agence nationale de santé publique.