« Malgré les turbulences climatiques et le changement de calendrier pour certains salons, nous sommes dans la sérénité et la stabilité », assure Jacques Chazalet, président du Sommet de l’élevage, lors d’une conférence de presse ce mercredi 19 juin 2019.

Pour l’édition de 2019, le hall 6 réservé au développement durable, aux énergies renouvelables et à la construction de bâtiments sera agrandi de 400 m² pour atteindre 2 000 m². Un pôle start-ups verra le jour dans le hall 3, avec pour vocation d’être « le reflet de l’évolution du numérique en milieu agricole. »

L’Afrique de l’Ouest à l’honneur

« L’international est l’un des axes prioritaires de développement du Sommet de l’élevage », souligne Benoît Delaloy, responsable international du salon. Cette année, l’accent sera mis sur l’Afrique de l’Ouest, avec l’accueil de la Confédération des Fédérations nationales de la filière du bétail et de la viande d’Afrique de l’Ouest (COFENABVI-AO).

Le jeudi 3 octobre, un « Forum Afrique spécial Élevage » sera organisé en partenariat avec Business France. « Cet événement rassemblera les entreprises exposantes s’intéressant au continent mais aussi les experts Agro de Business France en Afrique, ainsi que leurs partenaires et leurs réseaux autour de tables-rondes, conférences techniques et rendez-vous B2B avec des décideurs africains »

Concours national en blonde d’Aquitaine

Les concours feront également partie des rendez-vous incontournables du Sommet de l’élevage. 2 000 animaux sont attendus, et plus de 70 races bovines, ovines et caprines et équines seront représentées. L’angus fera notamment sa première apparition à Cournon-d’Auvergne.

La race blonde d’Aquitaine y tiendra cette année son concours national. « Plus de 350 animaux venus de toute la France seront en lice dans la salle de spectacle du Zénith », précise Lionel Giraudeau, directeur de l’organisme de sélection France blonde d’Aquitaine sélection.