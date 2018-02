Les caisses locales de Paris et d’Étampes accompagneront 1 600 enfants des centres de loisirs de Paris, d’Essonne et du Val-de-Marne au salon.

Dans un communiqué du 22 février 2018, le Crédit Agricole d’Île-de-France annonce qu’il accompagnera 1 600 enfants de 7 à 13 ans, ainsi qu’une classe maternelle, au Salon international de l’agriculture (Sia). Cette initiative des caisses locales de Paris et d’Étampes (Essonne) se fait en partenariat avec l’association Rencontre ville campagne, les Fermes ouvertes, et le soutien des Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France.

80 groupes et 3 parcours

Les 80 groupes d’enfants pourront voir trois parcours : l’un dans l’univers végétal, le second dans l’élevage, et le troisième dédié aux chevaux. « Cette immersion dans une ferme géante, guidée par des agriculteurs franciliens passionnés, est l’occasion d’assouvir la curiosité des enfants, de leur faire découvrir les différentes facettes de leur métier et de les initier au respect de l’environnement », détaille le Crédit Agricole d’Ile-de-France.