La Fédération nationale bovine (FNB) réclame des mesures d’urgence pour soutenir les éleveurs confrontés à un manque de stocks fourragers et de paille, dans un contexte de trésorerie négative.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 36% Vous avez parcouru 36% de l'article

« Alors que l’Allemagne et l’Irlande ont déjà annoncé un plan de soutien, les pouvoirs publics français ne semblent pas avoir pris conscience de la gravité et de l’urgence de la situation et se bornent à calculer la pousse de l’herbe, s’indigne la FNB, dans un communiqué publié ce 6 septembre 2018. L’État ne peut se contenter de l’avance des aides Pac. »