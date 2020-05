La Coordination rurale demande au ministre de l’Agriculture des mesures fortes d’urgence et moins de contraintes administratives pour permettre aux agriculteurs de faire face à la sécheresse qui risque à nouveau de toucher plusieurs régions françaises. « Certains départements comme l’Allier ou le Puy-de-Dôme vivent leur troisième année de sécheresse consécutive », s’inquiète le syndicat, qui s’appuie sur la carte publiée, le 29 avril 2020, par le ministère de la Transition écologique (voir ci-dessous).

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié, le 29 avril 2020, une carte « des territoires qui présentent les probabilités les plus fortes de rencontrer des pénuries d’eau d’ici à la fin de l’été ». © Ministère de la Transition écologique et solidaire.

La Coordination rurale regrette aussi la faible représentation du secteur agricole au Conseil national de l’eau qui se tiendra le 14 mai prochain. Selon le syndicat, seulement 6 agriculteurs et 1 représentant du ministère de l’Agriculture font partie des 161 membres.

Un fonds public renforcé

Aides directes, prêts de trésorerie, exonération de cotisations de MSA, exonération de taxes sur le foncier non bâti et sur le foncier bâti, report des annuités d’emprunt avec prise en charge des intérêts, versement anticipé des aides Pac, pas de restriction sur l’irrigation et mise en veilleuse des contrôles… Le syndicat demande l’activation des mesures d’urgence habituellement mises en œuvre plus tard dans la saison.

La Coordination rurale estime également qu’un fonds national public de calamités agricoles renforcé doit être mis en place comme le propose le député André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine).

Desserrer le carcan administratif

« Année après année, sécheresse après sécheresse, les agriculteurs demandent des dérogations, que ce soit pour la valorisation des jachères et des bandes enherbées, l’implantation de cultures dérobées SIE, l’implantation de Cipan et la prise en compte des repousses, la diversification des cultures », liste le syndicat. Il estime que « ce carcan administratif ne leur laisse pas la possibilité de s’adapter aux contraintes climatiques à un instant t ».