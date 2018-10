Les organisateurs se disent « plutôt satisfaits » par cette fréquentation. « Avec 95 000 visiteurs, on reste sur la même tendance que l’an dernier ce qui est assez bien dans un contexte difficile de sécheresse », souligne Jacques Chazalet, le président du salon.

Davantage de visiteurs internationaux

Les organisateurs soulignent également la progression du nombre de visiteurs venus de l’étranger qui atteint 4 800, soit une progression de 8 % par rapport à l’année dernière. Cette année, le salon mettait la Turquie à l’honneur.

Selon les organisateurs, « l’ambiance des affaires était plutôt bonne dans les allées. Le public professionnel était au rendez-vous ainsi que les contacts qualifiés et ce malgré un contexte climatique difficile (sécheresse) ».

« Une nouvelle halle prévue pour 2021 permettra d’augmenter la capacité et la qualité d’accueil des exposants et des visiteurs », ajoute Jacques Chazalet. La prochaine édition est annoncée les 2, 3 et 4 octobre 2019. Elle accueillera le concours national de la race Blonde d’Aquitaine.

Un cours national pour la salers

La race salers organisait son concours national au sommet de l’élevage avec 380 animaux. « C’est un moment extrêmement fédérateur pour la filière qui permet une belle valorisation de la race à la fois au national et à l’international », observe Bruno Faure, le directeur de l’Organisme de sélection.

Hirondelle, au Gaec du buisson (Puy-de-Dôme) décroche le titre de championne femelle adulte lors du Sommet de l’élevage. © J. Chabanne/Reportage

Une confrontation européenne pour la simmental

La simmental organisait son Euro Simmental. « La qualité était assurément au rendez-vous, estime Hervé Vignon, le directeur de la Simmental France. Nous avons eu de très bons retours des éleveurs et nos 8 vaches allemandes et autrichiennes proposées à la vente ont toutes trouvé preneur. »