Privés de nombreux débouchés en raison du confinement, les fermiers britanniques sont contraints de jeter des milliers de litres de lait frais, illustrant les déboires du monde agricole face à la crise du coronavirus.

La fermeture d’innombrables chaînes de café, restaurants et bureaux a porté un coup très dur au secteur dans un pays où la livraison de lait frais tôt le matin a valeur de tradition.

« Obligé aujourd’hui encore de jeter du lait, ce qui fait 17 000 litres gaspillés », regrettait lundi 6 avril 2020 sur Twitter Robert Mallett, producteur dans le Wiltshire, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Ordered to dump milk tonight. No collection due "to staff shortages, slower production" What a waste of all the effort that goes into producing quality food. #teamdairy pic.twitter.com/gOdWuFf2FD

De même, le fabricant de fromage Winterdale, dont l’exploitation est dans le Kent (Sud-Est), a publié le dimanche 5 avril 2020 sur le réseau social une spectaculaire vidéo montrant des dizaines de litres déversés dans une bouche d’évacuation.

« Notre lait n’a pas été récupéré aujourd’hui et est tristement gaspillé et en plus nous n’avons toujours pas été payés pour le lait de février », s’alarme ce producteur.

Rough times for artisan Cheesemakers trying to sell our cheese, but now the devastation continues-our milk was not collected today and sadly ends up down the drain and on top of that we have still not been paid for February’s milk!! #nfu #milk #rawmilk #southeastnews #bbc #itv pic.twitter.com/ycasC4TyuY