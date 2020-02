Restauration indépendante

Métro s’engage à privilégier l’origine France

Métro a signé la chart “Origine France” le 28 janvier 2020. © Claudius Thiriet

Métro France ainsi que la FNSEA, plusieurs associations de l’amont agricole, la Feef (Fédération des entreprises et entrepreneurs de France), les syndicats de la restauration indépendante et l’interprofession des métiers de bouche ont signé une charte pour « promouvoir et valoriser les produits et producteurs français dans la restauration indépendante sur tout le territoire. »