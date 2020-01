La démarche de progrès « France Terre de Lait » a été initiée par le plan de filière à l’issue des États-généraux et de l’alimentation (EGA). Elle représente le fruit de deux années de travaux au sein du Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (Cniel).

« Un double défi »

« Nous sommes dans un contexte de double défi, où les producteurs ont besoin de plus de visibilité pour garantir le renouvellement des générations en élevage laitier de même que les consommateurs demandent plus de transparence et de garantie, expose Robert Brzusczak, le président du collège des industriels laitiers. France Terre de Lait est en ce sens un élément clé pour apporter plus de clarté. »

« Intégrer la responsabilité sociétale dans nos engagements permet à la filière de franchir une nouvelle étape, en toute transparence, pour aboutir au rendement de produits de qualité, qui répondent aux attentes des consommateurs », complète Thierry Roquefeuil, le président du Cniel.

« S’engager tous ensemble »

« Le plan de filière aura de l’impact seulement s’il est collectif et partagé, explique Damien Lacombe, le président du collège des coopératives laitières. Il nous faut créer les conditions pour faire prévaloir une filière laitière à la fois durable, compétitive et attractive. La démarche de progrès doit permettre de (re)donner de la valeur à l’échelle de tous les maillons. »

« L’intégration du quatrième collège du commerce, de la distribution et de la restauration à l’interprofession au cours de l’année 2019 va nous permettre de relever les défis à venir soit : plus de transparence dans nos relations commerciales pour pérenniser les approvisionnements, la conservation de l’attractivité de nos métiers du commerce et la réponse à la demande des consommateurs en termes d’origine, de proximité, de prise en compte environnementale et de recherche d’innovations dans les produits laitiers », détaille Marc Delage, le représentant des distributeurs.

« Redonner de la valeur à ce que nous faisons »

La démarche de responsabilité sociétale se décline en quatre axes de performances interdépendants au cœur d’une stratégie sur cinq ans. « Les grands piliers relèvent à la fois des performances économique et sociale, sanitaire, alimentaire et intègrent aussi les volets environnementaux et de bien-être animal. Ils sont définis sur la base d’un dialogue au sein de la filière et avec ses parties prenantes [clients, organisations non gouvernementales, consommateurs citoyens], présente la directrice générale du Cniel, Caroline Le Poultier. L’objectif pour 2020 est que les différents acteurs de la filière s’approprient les engagements à atteindre. »

Parmi ces engagements, « nous souhaitons nous appuyer sur des données concrètes et fiables pour faire progresser la filière », indique encore Caroline Le Poultier, d’où l’élaboration d’outils de mesures et la validation du nouveau tableau de bord des indicateurs de marché.

Lucie Pouchard