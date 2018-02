La direction de la répression des fraudes (DGCCRF) a confirmé la découverte d’OGM non autorisés dans l’Union européenne dans des aliments pour animaux en France.

« Il y a eu un contrôle de la DGCCRF fin 2017 dans une entreprise en France où des anomalies ont été trouvées suite à la présence d’OGM non autorisées en Europe dans de l’alimentation animale », a indiqué la DGCCRF hier, le 21 février 2018, confirmant une information parue dans Le Monde.

Un signalement au niveau européen

Selon une porte-parole de la Commission européenne, suite au signalement par la France, les autres États membres de l’Union européenne ont été alertés. « Étant donné que les produits ne sont pas autorisés, ils sont de facto interdits, donc ils doivent être retirés du marché », explique-t-elle.

Les produits en question sont des bactéries génétiquement modifiées mortes, qui « ont servi à produire des acides aminés utilisés comme additifs dans l’alimentation animale pour les ruminants, les porcs et les saumons », précise Le Monde.

« Une erreur administrative »

« Les substances citées dans l’article du journal Le Monde ont été placées sur le marché européen suite à une erreur administrative », justifie dans un communiqué le groupe japonais Ajinomoto, dont la filiale française est pointée du doigt par Le Monde.

« Dès que nous avons pris connaissance de cette situation, toutes les démarches nécessaires auprès des autorités nationales et européennes ont été entreprises », ajoute-t-il, s’engageant à « suivre les standards les plus élevés en matière de santé, de sécurité et de traçabilité ».

Les produits mis en cause auraient servi à fabriquer des aliments expédiés notamment en Estonie, d’où ils ont été redistribués en Roumanie, Lituanie, Lettonie, Hongrie et Italie. Selon Le Monde, l’EFSA « estime qu’il n’est “pas possible de conclure” pour la “sécurité des consommateurs” ».

« Cette affaire est scandaleuse à plusieurs niveaux », a réagi dans un communiqué Suzanne Dalle, chargée de campagne agriculture chez Greenpeace France, dénonçant notamment le « manque de traçabilité des aliments » dans l’Union européenne.