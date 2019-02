La vente Simagena prise en main cette année par Gènes Diffusion restera dans les annales. Une génisse appartenant au Gaec Auguste (Eure-et-Loir) et au Gaec des Grilles (Orne), Olga, a atteint le record de 130 000 €.

Née en juillet 2018, elle a été achetée par deux syndicats d’éleveurs canadiens et allemands ce 26 février 2019. Elle doit ce record à son niveau génétique exceptionnel, numéro 1 en Europe. Elle est indexée à 235 d’Isu. Elle a déjà une promesse de trois contrats d’achat de ses futurs descendants mâles (2 à Gènes Diffusion, 1 à Évolution) et plus de 90 000 € de promesses d’achat sur ses futurs embryons.