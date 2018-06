Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Pour y accéder : 3 possibilités ! 49% Vous avez parcouru 49% de l'article Inscrivez-vous ou identifiez-vous en haut du site. Vous aurez besoin de votre numéro d’abonné. Je m'inscris Profitez de l’intégralité des contenus du site en vous abonnant en formule Intégrale ou 100% Numérique. Je m'abonne Profitez, sans engagement, de tous les services de La France Agricole pendant 1 mois, y compris l’accès complet au site Internet. Je decouvre

L’usine allemande de Wolfenbüttel (Lely-Welger) fabriquera des presses à balles rondes aux couleurs de Fendt et de Massey Ferguson. Celle de Waldstetten (Lely-Mengele) restera spécialisée dans les remorques ensileuses, qu’elle ne décline aujourd’hui qu’aux couleurs de Fendt. Dans un communiqué, Agco explique que la demande en presses et remorques ensileuses chez Fendt et Massey Ferguson s’est développée plus rapidement...