De nouvelles pistes contre les campagnols

Campagnol terrestre (appelé aussi rat taupier). ©FDGDon Cantal..

Les chercheurs de l’Inra, de l’Institut Pasteur de Lille et d’Allice viennent d’identifier les signaux chimiques émis par les campagnols terrestres (mâles et femelles) à partir d’urine et de glandes abdominales. Ces travaux constituent une piste intéressante pour envisager le développement de stratégies de lutte plus respectueuses de l’animal et de l’environnement