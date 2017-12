Prospective/Europe

La volaille tire son épingle du jeu

réservé aux abonnés

21.12.17

© A. Massiot/GFA

D’ici à 2030, la production européenne de bœuf stagnera, et celles d’ovins, de caprins et de porc progresseront légèrement, prévoit la Commission. Seule la volaille profitera de la hausse de la demande européenne et mondiale.