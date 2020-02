La gronde des éleveurs de porcs continue. Après la FRSEA et JA de Bretagne la semaine passée, c’est au tour de leurs homologues du Centre Val de Loire d’exprimer leur « incompréhension » face au prix du porc Français « déconnecté » de ses voisins européens. « Près de 25 centimes en moins par rapport à l’Allemagne », appuient FNSEA et JA du Centre Val de Loire, dans un communiqué publié le 5 février 2020.

« Perte de 24 centimes en un mois et demi »

« Après une hausse des cours lente mais réelle, depuis mi-décembre, le prix du porc a chuté de manière vertigineuse, passant de 1,70 €/kg à la mi-décembre 2019 à 1,46 €/kg au 30 janvier 2020, soit une perte de 0,24 €/kg en seulement un mois et demi », retracent les deux syndicats.

Alors que les négociations commerciales entre transformateurs et distributeurs battent leur plein, FNSEA et JA du Centre Val de Loire soupçonnent les abattoirs et la transformation d’être à la manœuvre afin de « pouvoir négocier des prix au rabais » avec les producteurs, et exigent que « l’insouciance de l’aval de la filière porcine cesse ».

