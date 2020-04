pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le torchon brûle entre éleveurs de porcs et abatteurs. Au cœur des débats, le prix payé aux producteurs et la capacité des opérateurs français à exporter. Le 23 avril 2020, Culture Viande, qui fédère les principales entreprises françaises d’abattage de découpe et de transformation françaises, estimait « assurer à l’élevage porcin un niveau de prix rémunérateur », grâce à un « engagement sans faille des entreprises, sur le marché national comme à l’export »

La Fédération nationale porcine (FNP) ne l’entend pas de cette oreille. Le syndicat s’appuie notamment sur le recul de 3 % sur un an des exportations françaises de viande porcine hors Union européenne en janvier dernier, relayé par le Marché du porc breton (MPB). « Si l’on s’en tient aux sources et aux chiffres présentés, on peut se poser des questions sur la capacité et/ou la volonté à exporter », s’agace la FNP.

Comparer ce qui est comparable

S’agissant du prix, Culture Viande affirmait le 23 avril 2020 que « les années 2018 et 2019 attestent que le prix moyen du porc français a été supérieur à celui de l’Allemagne », en se basant sur l’indicateur allemand ISN. Le syndicat des abatteurs reconnaissait toutefois que sur les premiers mois de cette année 2020, le prix français est légèrement inférieur au prix allemand. Mais c’est sur une année complète qu’il conviendra de faire la comparaison.

La FNP estime de son côté que l’indicateur ISN est « figé depuis 2010 », et souligne qu’il faut « considérer l’évolution des porcs et les primes qualité qui en découlent, soit + 2,5 centimes/kg sur le prix allemand pour 2019 ». Le syndicat souligne par ailleurs que « les chiffres ISN sont basés sur des poids chauds alors que la France paie sur des poids froids, soit une différence de 2,5 % », et que le calcul considère une plus-value technique de 19 centimes/kg, « alors que les moyennes générales GTE(1) sont de 17 centimes »