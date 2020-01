pour vous connecter et poursuivre la lecture

Et de trois. Cette annonce, rendue publique le 28 janvier 2020, est la troisième du type pour Sodiaal cette année. Après Lidl France et Système U, c’est donc avec le groupe Intermarché/Netto que la coopérative s’est entendue sur une revalorisation du prix du lait à hauteur de 380 €/1 000 litres, prix réel.

« Nous saluons la volonté d’Intermarché de défendre à nos côtés le modèle laitier français, annonce Damien Lacombe, président de Sodiaal. Nous appelons les distributeurs n’ayant pas encore concrétisé leur engagement dans l’année II des États-généraux de l’alimentation (EGA) à le faire avant le 1er mars [clôture des négociations annuelles sur les marques nationales, N.D.L.R]. »

Les marques de ditributeur sont de la partie

L’accord, qui entrera en vigueur début mars, s’applique sur les marques nationales Entremont, Candia et les produits ultra-frais, et la crème fraîche Yoplait. La revalorisation porte également sur le fromage et le lait hors AOP livrés par Sodiaal sous marques de distributeur.

« Avec Sodiaal, la confiance est là, affirme Thierry Cotillard, président de l’enseigne de distribution. Nous avons la conviction que la valeur créée par les hausses de tarif acceptées sera intégralement reversée aux éleveurs. »