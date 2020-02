pour vous connecter et poursuivre la lecture

Sur le gong. L’accord conclu entre Lidl et Lactalis intervient la veille du clap de fin des négociations tarifaires annuelles. Lidl France s’est engagé à augmenter le prix du lait à 365 €/1 000 litres en prix de base, soit 380 €/1 000 litres en prix réel.

212 millions de litres de lait concernés

Cet engagement couvre l’intégralité des marques nationales (Lactel, Lactalis Fromages, Beurres et Crèmes, Nestlé Ultra Frais) et marques dedistributeurs (Milbona, Envia, Chêne d’argent) élaborées par Lactalis pour le distributeur. Ce sont au total 212 millions de litres de lait et 12 000 éleveurs qui seront concernés au 1er mars.

Il s’agit du premier accord rendu public pour Lactalis. « Les négociations sont encore en cours », précise Caroline Hopu, responsable communication externe et presse chez l’industriel. Du côté de Lidl, en plus d’un accord similaire avec Sodiaal, « des accords tripartites ont été signés avec FaireFrance, C’est qui le patron, Montlait et les laiteries Saint-Denis-de-l’Hôtel, Chavegrand », note Camille Vincent de la communication Lidl.