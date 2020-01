D’après les données publiées par la Commission européenne pour le mois de novembre 2019, la France fait partie des six pays européens au prix du lait payé aux producteurs le plus élevé (375 €/1 000 litres).

À l’échelle européenne, le prix moyen du lait payé aux producteurs se chiffre à 353 €/1 000 litres pour le mois de novembre 2019. Il affiche un recul de 2 % sur un an. D’après la Commission européenne, treize des vingt-huit états membres de l’Union sont concernés par ce repli. Le Danemark et l’Irlande sont les plus durement touchés avec une baisse du prix du lait respective de 10 % et 6 %. Côté français, le prix réel du lait se stabilise à 375 €/1 000 litres, soit une hausse de 2 % par rapport à novembre 2018. Ce résultat place la France au sixième rang européen, derrière Chypre (583 €/1 000 litres), Malte (538 €/1 000 litres), la Finlande (395 €/1 000 litres), l’Italie (392 €/1 000 litres) et la Grèce (385 €/1 000 litres). Dans cette liste, seule l’Italie et ses 9 millions de tonnes de lait annuelles se positionne comme réel concurrent pour l’hexagone. Rebond de la cotation européenne du beurre Après cinq mois de relative stabilité autour de 3 670 €/tonne, le cours du beurre se hisse à 3 718 €/tonne au 7 janvier. Il est à mi-chemin entre les prix étasuniens et océaniens. Rien à signaler sur le marché de la poudre de lait écrémé. Son ascension se poursuit et atteint désormais 2 548 €/tonne. > Voir aussi : Compétitivité - La France laitière championne du monde (02/01/2020) A. Courty

