Prix du lait

La Confédération paysanne demande des comptes aux laiteries

17 h

Laurent Pinatel, le porte-parole national de la Confédération paysanne ce 11 septembre 2018, sur le stand de Sodiaal au Space, à Rennes (Ille-et-Vilaine). © C. Faimali/GFA

Lors de l’ouverture du Space ce mardi 11 septembre 2018, le syndicat a dénoncé « le manque de transparence et de partage de la valeur » sur les stands des coopératives Sodiaal et Agrial, et du privé Lactalis.