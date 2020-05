La pétition, lancée par les associations de la coordination Cap ours pour dénoncer les expérimentations des gouvernements français et espagnol contre les ours dans les Pyrénées, a obtenu un succès important dès sa mise en ligne le 4 mai 2020, puisqu’elle comptabilise aujourd’hui plus de 62 000 « signatures » virtuelles.

Les associations à la manœuvre

Cette pétition appelle à cesser les effarouchements, ne plus faire de captures qualifiées d’injustifiées par le collectif, et à stopper les expérimentations de produit vomitif sur la population d’ours des Pyrénées. Les associations Cap Ours estiment que ces techniques sont « contestables, voire néfastes pour les ours.

L’effarouchement sur les estives en France est jugé « risqué pour les hommes comme pour les ours ». Les militants estiment aussi que la diffusion publique des localisations des ours « peut faciliter d’éventuelles atteintes par des personnes « mal intentionnées ». Quant au projet de nourrissage des prédateurs afin de les fixer en forêt, il est qualifié d’utopique et de « potentiellement dangereux ».

Des tests de vomitif

Du côté espagnol, la capture et l’équipement radio des ours sont dénoncés, tout comme les tests de fongicide vomitif censé dégoûter ces animaux de manger de la viande. Ce produit fait partie des pistes explorées pour expliquer la mort de l’ours Cachou en Espagne.

« Les ours ne sont pas des cobayes », lancent les militants. Pour eux, les moyens de protection sont des techniques « éprouvées dans le monde entier ». Des positions qui vont continuer d’activer un conflit déjà à vif avec les éleveurs. Dans les Pyrénées, les ours ont tué 1 500 animaux en 2019.