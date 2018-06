Vincent et son fils Paul ne sont pas près d’oublier leur randonnée du 21 juin dernier dans une forêt pyrénéenne. Partis pour un week-end de marche sur les sentiers en montagne, les deux Toulousains ont croisé une ourse avec ses petits, au lieu-dit Labach, sur la commune de Melles, en Haute-Garonne.

Deux oursons en prime

L’affaire est relatée par La Dépêche sur son site internet. Les deux randonneurs se rendaient à la cabane Melloux, lorsque Jam, leur chienne berger belge, s’est mise à aboyer. Vincent et Paul ont alors entendu des grognements et soupçonné la présence d’un sanglier. « Mon fils, qui était quelques mètres devant, m’a alors crié que c’était un ours, relate Vincent. Elle nous chargeait avec ses deux petits derrière. »

Tout est allé très vite… À peine 20 secondes. Les marcheurs se rendent vite compte qu’ils n’ont aucune issue. La pente à pic du chemin les empêchait de fuir et leurs sacs à dos de grimper aux arbres. L’histoire se termine sans dommage, car l’ourse a subitement stoppé sa course. « À 30 mètres de nous ! » précise Vincent.