Les deux oursons nés dans la tanière de leur mère, Sorita, en pays Toy (Hautes-Pyrénées), avaient été aperçus pour la première fois le 17 avril par un agent de l’ONCFS. Le 1er mai, des traces des oursons avaient été relevées dans la neige, mais dans les jours qui ont suivi Sorita « a effectué des déplacements de grande amplitude, avec de forts dénivelés, sur de courtes durées », relate l’ONCFS dans un communiqué.

Ces mouvements peu compatibles avec les capacités de déplacement limitées d’oursons âgés de quelques mois ont alerté les agents de terrain qui ont observé la présence d’un autre ours, « sans doute un mâle adulte », indiquent-ils.

Depuis, plus de trace des oursons. « Ces éléments permettent d’avancer l’hypothèse de la disparition des oursons de Sorita sans doute tués par l’ours mâle », indique l’ONCFS, qui rappelle que dans les Pyrénées trois oursons sur quatre survivent à leur première année d’existence.

Les causes de mortalité les plus fréquentes sont la prédation par un mâle, différent du père génétique. Cela représente selon l’office 20 % des cas de mortalité chez les oursons. Cela provoque aussi un retour des chaleurs chez la femelle qui n’est plus suitée et une possibilité d’un nouvel accouplement.