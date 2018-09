Prairies permanentes

La pousse de l’herbe déficitaire dans un large nord-est

5 h

M.-F. Malterre

La chaleur et le manque de précipitations ont pesé sur la pousse de l’herbe entre le 20 juillet et le 20 août. La production cumulée des prairies permanentes est moins favorable qu’en juillet. Si elle reste dans la norme au plan national, plus d’un tiers des régions sont déficitaires par rapport à la pousse cumulée de référence (1982-2009).