Porc

Le prix a stagné cet été

13 h

© C. Faimali/GFA

La hausse saisonnière du cours du porc, amorcée en mars 2018, n’a pas été suivie d’effet au printemps et au début de l’été, constate Agreste dans sa note de conjoncture d’août. En cause, un contexte de forte concurrence à l’exportation et de demande européenne en retrait.