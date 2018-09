Porc

La FRSEA aligne Fleury Michon

réservé aux abonnés

3 h

© C. Faimali/GFA

La FRSEA et les JA des Pays de la Loire critiquent la décision de l’industriel de quitter la Fédération des industriels charcutiers traiteurs et transformateurs de viandes (FICT), au nom de la montée en gamme que doit accomplir la filière. L’industriel répond qu’au contraire, il souhaite aller plus vite et plus loin.