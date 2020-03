pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Les grèves françaises portuaires et le ralentissement de l’économie asiatique, impactée par l’épidémie de coronavirus, provoquent un léger repli des exportations de viande porcine vers les pays tiers, malgré les besoins importants de la Chine touchée par la peste porcine [africaine] », rapporte Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note de conjoncture publiée le 27 mars 2020.

Alors que les exportations françaises vers la Chine « doublaient ou triplaient chaque mois sur un an » depuis avril 2019, elles affichent une hausse de 52 % hors abats en janvier 2020, par rapport au niveau déjà soutenu de janvier 2019.

« En Chine, depuis fin janvier, la crise du coronavirus réduit la main-d’œuvre disponible pour assurer la logistique des marchés de gros et pour décharger les containers de viande dans les ports, ralentissant leur retour en Europe. En France, les grèves portuaires bloquent des expéditions,» précise la note de conjoncture.

Espagne, Pays-Bas et Italie aux achats

Dans un contexte de hausse de la production de viande porcine française (+2,7 % en volume sur un an en janvier, + 2,2 % par rapport à la moyenne quinquennale), le débouché intracommunautaire se porte bien. « Les ventes déjà soutenues vers l’Espagne et les Pays-Bas se poursuivent et elles augmentent vers l’Italie de 1600 tonnes équivalent carcasse (téc)», souligne Agreste.

En parallèle, « les importations se replient de 9,6 % en volume sur un an (- 4 900 téc dont 4 200 téc en provenance des principaux partenaires européens, notamment de l’Espagne pour 2 700 téc). »

En conséquence, le déficit commercial de viande porcine française avec l’Union européenne se réduit à -5 400 téc en janvier 2020, contre -13 400 téc en janvier 2019. « Malgré le ralentissement des exportations totales vers l’Asie, le solde global atteint ainsi 7 800 téc (+ 13 100 téc vers les pays tiers). En valeur, le déficit global s’établit à -19 millions d’euros (M€). Le solde reste fortement excédentaire vers les pays tiers (+ 32 M€). »