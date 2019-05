pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les dispositions prises par l’arrêté publié au Journal officiel portent sur l’ensemble des paramètres liés au transport des suidés, de la conception des véhicules et contenants à la formation du personnel à la biosécurité. L’arrêté s’applique au transport par véhicules routiers de suidés, à l’exception des suidés de compagnie.

Porcs domestiques et sangliers séparés

Le chargement simultané de porcs domestiques et de sangliers à bord d’un même véhicule est interdit. Un véhicule ayant effectué un transport de sangliers ne peut réaliser un transport de porcs domestiques qu’après avoir réalisé des opérations de nettoyage et désinfection. Un délai de deux nuitées est observé après les opérations de nettoyage et de désinfection suite au transport des sangliers avant le transport de porcs domestiques.

Par ailleurs, sauf dans les abattoirs et dans les centres de rassemblements, les véhicules de transports de suidés vivants non munis de dispositifs de filtration d’air doivent être stationnés à une distance minimale de 30 mètres les uns des autres pour prévenir une contamination par aérosols entre véhicules.

Le transfert entre véhicules encadré

Le transfert entre véhicules de suidés vivants issus d’exploitations différentes ne peut s’effectuer que dans un centre de rassemblement. Par dérogation le transfert par l’éleveur, d’un lot de suidés, entre son propre véhicule et un véhicule livrant ou collectant les animaux situés dans la « zone publique » de son élevage est autorisé.

Par ailleurs, l’accès du conducteur d’un véhicule de transport de suidés à la zone d’élevage est interdit excepté dans les couloirs des exploitations réalisant uniquement l’engraissement en bande unique ou après respect des procédures d’entrée par le sas sanitaire de l’exploitation.

Transit vers l’abattoir

Le transport de suidés vivants vers un abattoir est réalisé suite à un chargement depuis une exploitation d’origine ou depuis plusieurs exploitations d’origine vers un abattoir. Par dérogation, après déchargement final dans la dernière exploitation livrée, un chargement dans le même véhicule d’un lot de porcs ou de truies de réforme, issus de cette même exploitation, et suivi d’un transport direct vers un abattoir est autorisé.