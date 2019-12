Les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique ont ajusté les mesures de prévention et de surveillance de la peste porcine africaine en matière de chasse, d’activité forestière et dans les exploitations de suidés à la suite de la découverte de cas sur des sangliers sauvages en Belgique.

L’arrêté signé le 10 décembre 2019 et publié au Journal officiel le 13 décembre 2019 modifie l’arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance concernant la peste porcine africaine, à mettre en place en matière de chasse et d’activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d’intervention. La France toujours indemne « La France est à ce jour indemne de PPA », précise le ministère de l’Agriculture dans un communiqué de presse diffusé ce lundi 16 décembre 2019. Ce renforcement des mesures de protection à la frontière avec la Belgique fait suite à un avis de l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses). Une clôture a été érigée dans les Ardennes, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle, afin de délimiter une zone blanche, dépeuplée de sangliers, et une zone d’observation au regard de la zone infectée en Belgique. « Les travaux de clôture sont désormais terminés, avec un total de 132 km de clôtures qui sont raccordées aux clôtures belges », indique le communiqué. La zone d’observation élargie Les évolutions concernent la surveillance des sangliers trouvés morts et les opérations de gestion forestière dans la zone d’observation en place à la frontière franco-belge. L’arrêté introduit des dérogations à l’interdiction d’activité en forêt autorisant l’exploitation de bois de chauffage pour les particuliers, réservé à un usage domestique. La zone d’observation située dans le département des Ardennes est élargie aux communes et partie de territoires des communes situées entre la frontière franco-belge, la route nationale 58 et la route départementale 8043 : Bazeilles (08053), Daigny (08136), Douzy (08145), Escombres-et-le-Chesnois (08153), Francheval (08179), La Chapelle (08101), La Moncelle (08294), Messincourt (08289), Osnes (08336), Pouru-aux-Bois (08342), Pouru-Saint-Remy (08343), Pure (08349), Rubecourtet-Lamecourt (08371), Sachy (08375), Villers-Cernay (08475). > À lire aussi : Les autorités allemandes sur le qui-vive à cause de la peste porcine africaine (11/12/2019) E.R.

