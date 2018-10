Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 29% Vous avez parcouru 29% de l'article

« Grâce au financement de projets de rénovation de bâtiments d’élevage et à la montée en qualité des process et des produits, il s’agit que ces élevages puissent obtenir de bonnes performances technico-économiques et répondre aux besoins des consommateurs nationaux », décrit la Région dans le communiqué diffusé ce 3 octobre 2018.