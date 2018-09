Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 50% Vous avez parcouru 50% de l'article

Le ministère de l’agriculture néo-zélandais et la coopérative Dairy Goat Co-operative Ltd. sont les deux financeurs d’un projet de 5 ans, « Caprine Innovations NZ ». « Le programme mettra au point des outils innovants, pour permettre aux éleveurs de chèvres laitières néo-zélandais de mesurer et d’améliorer leurs performances, tout en s’assurant que tout gain économique...