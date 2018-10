Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Deux juges australien et nord-irlandais ont fait tout exprès le déplacement pour examiner 10 femelles et 6 mâles lors du national de la race organisé lors du sommet de l’élevage. C’est finalement la jeune Nalie, un an et demi, de l’EARL des Collines (Ardennes), qui a été sacrée championne.