Le 27 février 2020 à 6 heures, Météo-France a placé 10 départements en vigilance orange « neige et verglas » : l’Oise, l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Ces départements devraient connaître dans la journée un épisode neigeux assez « bref et notable ». L’événement nécessite une vigilance particulièrement car la neige devrait tenir au sol et le rendre glissant.

Baisse des températures dans la matinée

Ce matin, dans le nord du pays, les températures étaient de l’ordre de 1 à 3°C. Une perturbation pluvieuse a gagné tout l’ouest du pays. Elle donne pour le moment des pluies faibles sur l’ouest des Hauts-de-France, quelques flocons y sont parfois mêlés. Des cumuls de neige notables sont déjà tombés dans le nord de l’Oise.

Les températures vont s’abaisser vers 1°C au début de la matinée et la neige va remplacer la pluie. Les premières chutes de neige vont se faire sur la Picardie avant de s’étendre vers l’est en matinée, pour concerner à la mi-journée le plateau lorrain et le relief des Vosges. La dégradation neigeuse s’évacuera ensuite progressivement en cours d’après-midi par les frontières nord des Ardennes, de la Lorraine et de l’Alsace, suivie rapidement d’un redoux généralisé.

La neige remplace peu à peu la pluie dans l'ouest de la Picardie et les sols blanchissent parfois, ici à Formerie dans le nord-ouest de l'Oise. (via @MeteoNordParis) pic.twitter.com/uammSisnkO — Météo Villes (@Meteovilles) February 27, 2020

10 centimètres de neige attendus dans les Ardennes

Sur cet épisode, les cumuls de neige atteindront 3 à 7 cm sur les départements placés en vigilance orange, localement jusqu’à 10 cm sur le relief des Ardennes et l’extrême nord de la Lorraine.

Sur le sud picard et le Grand Est, les chutes de neige s’accompagneront d’un vent de secteur sud-ouest soutenu avec des rafales de l’ordre de 70 à 80 km/h. Ce vent fort représentera un phénomène aggravant susceptible d’occasionner quelques congères sur le réseau routier situé plus en altitude où les températures seront plus froides.

La vigilance orange devrait prendre fin le 27 février 2020 en fin de journée.

