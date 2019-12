Le creux de la vague des trois dernières années est passé mais le marché est encore loin d’être euphorique. Comme chaque année, le Sedima (syndicat des concessionnaires de matériels agricoles) a réalisé une enquête sur la conjoncture économique auprès de ces adhérents. Le constat est sans appel : si l’activité est globalement en progression par rapport à l’an dernier, les concessionnaires ont constaté un essoufflement de la croissance au deuxième semestre.

Sur l’ensemble de l’année, les ventes sont donc plutôt stables. La croissance est portée par le matériel attelé tandis que les ventes de tracteurs stagnent et que le marché des automoteurs recule. Pour le matériel neuf, les Pays de Loire, l’Île de France et la Bretagne sont les régions les plus dynamiques. En revanche, le Limousin et l’Auvergne sont sur une tendance baissière. Les marchés les mieux orientés concernent la polyculture-élevage.

Des stocks en hausse

Les concessionnaires s’inquiètent d’une nouvelle progression de leurs stocks de matériels neufs et d’occasion. D’ailleurs, 40 % d’entre eux estiment que leurs stocks sont supérieurs à la normale. « C’est d’autant plus inquiétant que les matériels d’occasion sur les parcs des concessionnaires français sont très récents et donc ont une valeur élevée, précise Anne Fradier, secrétaire générale du Sedima. La trésorerie aussi est difficile, voire très difficile. Environ 45 % des concessionnaires constatent une dégradation du crédit client. Ce problème atteint même 53 % des entreprises dans les secteurs céréaliers. »

Pour 2020, le Sedima prévoit un marché stable en polyculture-élevage, reflétant les incertitudes des agriculteurs. Pour les régions de grandes cultures, les prévisions sont moins optimistes et les distributeurs s’attendent à une baisse de l’activité.