L’entreprise française Ynsect annonce ce jeudi 21 février 2019, une levée de fonds de 110 millions d’euros (125 millions de dollars) afin de développer la production d’insectes pour l’alimentation animale et les engrais organiques.

Cet investissement, qui représente « le plus grand tour de table hors États-Unis » dans les protéines alternatives selon Antoine Hubert, le P.-D.G. d’Ynsect, doit permettre de construire un site d’élevage d’insectes sur la commune de Poulainville (Somme), à la périphérie d’Amiens.

Une nouvelle ferme près d’Amiens

L’entreprise possède déjà une ferme à Dole, dans le Jura, et un siège basé à Évry, près de Paris. Elle espère, grâce à cette nouvelle ferme, baptisée Ynfarm, prévue pour être mise en service en 2021, produire jusqu’à 20 000 tonnes de farine d’insectes.

« On pourra probablement faire significativement plus » à terme, car « on a une grande réserve foncière sur le site de Poulainville », se réjouit Antoine Hubert. L’entreprise est dotée d’un carnet de commandes de 70 millions de dollars pour les quatre prochaines années.

Pour les animaux de compagnie et la pisciculture

Chiens, chats et poissons représentent à eux trois « plus de 100 milliards » sur les 500 milliards de dollars que représente le marché mondial de la nourriture animale, selon Antoine Hubert. Il chiffre le marché des fertilisants à 200 milliards de dollars.

L’entreprise a sélectionné un petit scarabée, le molitor, pour ses qualités nutritionnelles et sa capacité de reproduction, laquelle « peut monter très fortement grâce au fait qu’il aime bien vivre en groupe », selon Antoine Hubert.

Les protéines d’insectes utilisées en aquaculture peuvent se substituer à la farine et à l’huile de poisson. Ces matières premières, fabriquées à partir de sardines et anchois, sont souvent pointées du doigt pour mettre en péril la sécurité alimentaire des populations où elles sont pêchées.

Ynsect emploie actuellement 105 personnes. Elle prévoit de recruter pour commencer 70 personnes supplémentaires pour son site amiénois. La majorité des investisseurs historiques d’Ynsect participent à ce nouveau tour de table.