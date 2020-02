pour vous connecter et poursuivre la lecture

« La nouvelle année débute dans un contexte plutôt haussier sur le marché des produits laitiers », souligne Benoît Rouyer, directeur économie et territoires au Cniel. La vitalité de la demande mondiale associée à une collecte peu dynamique dans les principaux bassins exportateurs, devrait soutenir cette tendance sur les prochains mois.

Si la cotation européenne de la poudre maigre poursuit son ascension, désormais au-delà des 2 600 €/tonne, celle du beurre s’est enfin stabilisée. Après plus d’un an et demi de baisse continue, le mois d’octobre 2019 a marqué un coup d’arrêt à cette chute. « Le prix du beurre tourne autour de 3 700 €/tonne depuis trois mois », note Benoît Rouyer. En parallèle, le prix du beurre au consommateur a augmenté de 30 % sur les trois dernières années.

Le prix du lait se calque sur celui de 2018

« La collecte laitière française se redresse depuis le mois d’août et la tendance se poursuit sur le début 2020 », précise Benoît Rouyer. La collecte cumulée sur 2019 s’aligne finalement sur celle de 2018. Même observation sur le prix du lait standard conventionnel. À hauteur de 334 €/1 000 litres en novembre 2019, il reste stable sur un an.