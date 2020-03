pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

En janvier 2020, la collecte laitière française connaît son troisième mois de progression consécutif. Sur un an, elle affiche une hausse de 1,3 %, avec 2,12 milliards de litres de lait livrés. Dans sa note d’Infos rapides publiée le 13 mars 2020, le ministère de l’Agriculture chiffre la part de lait bio à 4,1 % de la collecte nationale (contre 3,5 % en 2018), tandis que celle du lait AOP et IGP reste stable autour de 16,5 %.

La quasi-totalité des régions françaises sont engagées dans cette dynamique positive mais le Sud-Ouest reste en retrait avec un repli des livraisons de 3,7 % sur un an en janvier. À l’inverse, le Grand Est et la région Auvergne-Limousin reprennent leur souffle avec une collecte en hausse de plus de 5 % sur la même période.

Un prix du lait à 338 €/1 000 litres

Le prix du lait suit la même tendance. En janvier 2020, le prix de base conventionnel s’élève à 338 €/1 000 litres, soit une progression de 2,3 % sur un an. Tous types de lait, ce prix standard s’établit à 355 €/1 000 litres (+2,9 % par rapport à 2019). Dans la filière biologique, les producteurs français ont en moyenne touché 484,1 €/1 000 litres, prix de base, au début de l’année. Ce prix est en hausse de 3,7 % par rapport à janvier 2019.