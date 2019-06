En avril 2019, la collecte de lait de vache recule de 1 % par rapport à avril 2018. Le niveau de collecte est plus bas que les années précédentes, pénalisé principalement par les conditions météo peu favorables (froid ou manque de pluie dans certaines régions), et ce malgré une revalorisation du prix du lait de l’ordre de 7 %.

En avril 2019, le prix du lait standard conventionnel 38/32 g/l (hors bio et AOP/IGP) s’établit à 329 c/1 000 litres, en hausse de 7,3 % par rapport à avril 2018, indique une note de conjoncture Agreste publiée le 14 juin par le ministère de l’Agriculture. Tous types de lait, le prix standard s’élève à 343 c/1 000 litres en hausse de 7,2 % par rapport à avril 2018 et le prix à teneurs réelles progresse de 27 c/1 000 litres à 365 c/1 000 litres.

En avril 2019, la part de la collecte de lait de vache bio progresse et représente désormais 4,2 % de la collecte totale contre 3,9 % en mars 2019. La part de la collecte de lait AOP/IGP en représente 16,3 % sur un an. En avril 2019, le prix du lait de vache bio standard s’établit à 408 c/1 000 litres en hausse de 6 c/1 000 litres par rapport à avril 2018 et celui du prix du lait de vache bio à teneurs réelles s’élève à 426 c/1 000 litres, en hausse de 12 c/1 000 litres.

UE : collecte en hausse D’après Eurostat, la collecte laitière européenne (UE28) de mars 2019 se redresse par rapport à mars 2018 (+1,5 %). La collecte repart à la hausse en Allemagne (+1,2 %), poursuit sa progression en Italie (+1,5 %), au Royaume-Uni (+4,1 %), en Pologne (+4,4 %) et surtout en Irlande (+11,1 %). Toutefois, elle reste encore en retrait aux Pays-Bas (–2,4 %) et se stabilise en Espagne.