pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

La revalorisation du prix du lait s’opère également à l’échelle européenne : + 2 % sur la même période avec un prix réel moyen payé aux producteurs européens estimé à 343,9 €/1 000 litres pour le mois de mars (voir graphique ci-après). Sur un an, la grande majorité des pays membres ont vu le prix du lait augmenter avec des hausses allant jusqu’à 10 % en Italie, Slovénie et Lettonie.

D’après le relevé mensuel de la Commission européenne, Chypre et Malte confortent leur place à la tête du classement avec un prix réel estimé respectivement à 579 et 467 €/1 000 litres, suivis de l’Italie (393 €/1 000 litres) et de la Grèce (383 €/1 000 litres).

À teneurs réelles, les producteurs français ont en moyenne perçu 345,4 €/1 000 litres en mars dernier (lait conventionnel), valeur très proche de la moyenne continentale. Côté bio, le prix reste stable autour de 456 €/1 000 litres en prix de base mais perd 10 € en teneurs réelles entre mars 2018 et 2019.

La collecte se redresse

« En mars 2019, le recul de la collecte française sur un an se réduit, stimulé par la mise à l’herbe des animaux et la revalorisation du prix du lait », explique le ministère de l’Agriculture dans sa note mensuelle. Il est en effet passé de 3 % à 0,8 % entre février et mars.

La collecte a progressé dans toute la partie Nord — Nord-Ouest du pays mais marque encore un repli supérieur à 6 % dans le Sud-Ouest.

En Europe, Nouvelle-Zélande et États-Unis, la collecte s’est alignée sur celle de 2018. En revanche, l’Australie, touchée par un épisode climatique particulièrement rude depuis fin 2018, enregistre encore une chute de la production de l’ordre de 13 % entre février 2018 et 2019.

Le cours de la poudre maigre poursuit sa progression

Établi à 1 990 €/tonne mi-mai, le cours européen de la poudre de lait écrémé poursuit une progression ferme et constante. Il a gagné 38 % par rapport à l’année dernière sur la même période.

La cotation du beurre reste stable autour de 4 220 €/tonne depuis le début de l’année. À noter, le cours océanien du beurre a gagné environ 2 000 €/tonne en seulement 6 mois et plafonne désormais à 5 127 €/tonne.