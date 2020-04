pour vous connecter et poursuivre la lecture

« La période est critique du point de vue organisationnel [pour les transformateurs laitiers] », souligne Benoît Rouyer, directeur Économie et territoires au sein de l’interprofession laitière (Cniel), dans sa note de conjoncture mensuelle. Saturation des outils, fluctuation des cours et réorganisation des débouchés obscurcissent le marché laitier.

Les quatre principaux circuits de ventes des produits laitiers français sont affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19. L’export, l’industrie agroalimentaire et la restauration hors domicile sont des marchés en repli. Une décroissance qui profite au commerce de détail, qui enregistre une forte hausse des ventes du lait conditionné, de la crème, du beurre, de l’ultra-frais et des fromages ingrédients. Une mutation des modes de consommation qui n’a cependant pas bénéficié aux produits AOP et fromages traditionnels.

Des conséquences déjà visibles sur les marchés

Comme le rappelle Benoît Rouyer, le prix des produits laitiers industriels s’effrite sensiblement (voir graphique ci-dessous). « Le cours de la poudre maigre a perdu 300 €/tonne en deux semaines », illustre l’économiste. Une dégringolade qui pourrait être lourde de conséquences pour le revenu des producteurs laitiers.

Le prix des produits industriels laitiers s’effrite © Cniel d’après FranceAgriMer

« La filière traverse une période de fortes turbulences », conclut Benoît Rouyer. Seules la modération du pic de collecte et l’activation pas l’Union européenne de mesures de stockage privé semblent désormais pouvoir « assainir les marchés. »

