Alors que le recul de la collecte était encore de l’ordre de 2 % sur les quatre premiers mois de l’année, malgré un bref pic des livraisons au début d’avril, le mois de juin vient inverser la tendance (voir le graphique). Ce regain d’énergie s’observe également à l’échelle européenne depuis le mois de mars.

Le marché des produits laitiers bien orienté

« La moindre disponibilité laitière en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis devrait bénéficier aux exportations européennes et soutenir le prix des produits industriels », analyse Benoît Rouyer, directeur de l’économie et des territoires au sein de l’interprofession laitière (Cniel).

Pour l’heure, l’économiste se réjouit d’un « prix du beurre moins en tension » ainsi que d’une « cotation de la poudre maigre sensiblement redressée ». D’après les chiffres de la Commission européenne mis à jour le 19 juin dernier, le cours du beurre se stabilise autour de 4 000 € la tonne tandis que la poudre se hisse à hauteur de 2 040 € la tonne.

L’enquête mensuelle laitière de FranceAgriMer révèle que les éleveurs français en système dits

« conventionnel » ont en moyenne touché 329 €/1 000 litres, prix de base, en avril 2019. « C’est 22 €/1 000 litres au-dessus des niveaux de l’an passé », précise Benoît Rouyer.