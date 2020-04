pour vous connecter et poursuivre la lecture

« En février 2020, la collecte de lait de vache progresse de 5,3 % par rapport au mois de février 2019 touché par une sécheresse hivernale exceptionnelle dans plusieurs régions. Cette évolution s’élève à 1,7 % après correction du jour supplémentaire lié à l’année bissextile », rapporte Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note de conjoncture publiée le 15 avril 2020.

La production laitière est en hausse dans l’ensemble des bassins laitiers français. Sur un an, « elle progresse de 4,5 % dans le bassin Grand Ouest, de 2,8 % en Normandie, de 9,8 % dans le bassin Grand Est et de 5,4 % en Nord Picardie. Elle progresse également dans les autres bassins entre 1 % pour le Sud-Ouest et 8,3 % pour Auvergne Limousin », précise Agreste.

Prix du lait en hausse

Sur le deuxième mois de l’année, le prix du lait standard (TB 38 g/l ; TP 32 g/l) conventionnel (hors bio et AOP/IGP), progresse de 1,2 % sur un an pour s’établir en moyenne à 335 €/1 000 l De son côté, le prix du lait bio standard s’établit à 479 €/1 000 l, en hausse de 18 € par rapport à 2019.

Tous types de lait confondus (conventionnel, bio et AOP/IGP), le prix standard s’établit à 353 €/1 000 l, en février 2020, en hausse de 2,0 % par rapport à février 2019. Le prix à teneurs réelles progresse de 1,9 %, à 378 €/1 000 l.

Une activité de séchage dynamique

S’agissant des fabrications de produits industriels, le séchage de poudre de lait progresse de 12 % sur un an, en février 2020, et les fabrications de matières grasses de 1,7 %. « Les fabrications de caséines et caséinates baissent de 3,9 %, tandis que celles de poudre de babeurre progressent de 36,6 % et celles de poudre de lactosérum de 3,8 % », précise Agreste.

En produits frais, les fabrications de lait conditionné sont en retrait de 1,6 % sur un an, celles de yaourts et desserts lactés baissent de 1,5 %, et celles de crème conditionnée de 2,7 %.

Sur la même période, parmi les principales fabrications de fromages, celles de fromages frais sont stables, celles de pâtes molles augmentent de 2,3 % et celles de pâtes persillées de 2,7 %. Les fabrications de fromages à pâte pressée non cuite progressent de 5,3 %, celles de fromages à pâte pressée cuite de 3,4 % et celles de fromages à pâte filée de 19,5 %.

