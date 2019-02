La note conjoncturelle mensuelle du ministère de l’Agriculture publiée ce 18 février a confirmé l’alignement de la collecte 2018 sur celle de 2017, après la baisse continue enregistrée entre août et décembre 2018 suite aux conditions climatiques exceptionnelles.

La collecte de lait de vache recule encore de 3,2 % en décembre dernier par rapport à la même période en 2017, indique la note d’Agreste. Il s’agit du cinquième mois de recul consécutif. Le bassin Sud-Ouest reste le plus touché avec une baisse de la collecte de 9 % entre décembre 2018 et 2017. Seuls les bassins Normandie et Nord Picardie sont parvenus à maintenir leur production.