À moins de deux semaines de la fin des négociations commerciales sur les marques nationales, la signature de huit nouveaux accords tarifaires avec Carrefour et Système U via leur centrale d’achat commune Envergure a été annoncée le 13 février 2019.

« Ces accords répondent à une forte attente des producteurs de lait et concrétisent ainsi la contribution pleine et entière de Carrefour et U Enseigne au mouvement de revalorisation du revenu des agriculteurs et des producteurs, qui doit s’opérer tout au long de la filière », assurent les distributeurs dans un communiqué de presse commun.